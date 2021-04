Selon le site d’informations financières Finbold, environ 604.000 nouveaux malwares et applications potentiellement indésirables sont enregistrés quotidiennement dans le monde.

Ces estimations sont basées sur les 61,01 millions de nouveaux malwares déjà recensés entre le 1er janvier 2021 et le 11 avril 2021. En janvier, le siteen a comptabilisé 17,63 millions, tandis qu’en février, le site en dénombrait 17,85 millions. En mars, le nombre de logiciels malveillant atteignait 19,2 millions.

Selon les calculs de Finbold, d’ici la fin de cette année, environ 220 millions de nouveaux logiciels malveillants verront le jour. Ce chiffre représente une croissance de 56,86% comparé aux 137,7 millions de maliciels enregistrés l’an dernier. En seulement trois mois et demi, les logiciels malveillants représentaient 44,3% du total de l’an dernier.

« La pandémie a provoqué des perturbations massives dans les opérations commerciales, de nombreuses organisations se concentrant sur la façon de rester à flot au milieu de la crise économique. Dans ce cas, la plupart des organisations et des individus sont distraits. Un tel environnement ouvre la porte aux développeurs de logiciels malveillants », note le rapport qui constate que si les efforts déployés pour protéger les appareils contre les logiciels malveillants s’intensifie, les cybercriminels évoluent tout aussi rapidement. « Alors que les données recueillies mettent en évidence un volume important de nouveaux logiciels malveillants, il est important de souligner que les cybercriminels font preuve de beaucoup de sophistication dans leur distribution. Alors que les organisations et les particuliers mettent en place des mécanismes de prévention, les cyberpirates explorent de nouvelles tactiques d’évitement avancées qui rendent la détection beaucoup plus difficile », ajoutent les auteurs de l’étude.