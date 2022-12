Microsoft France annonce la nomination de Philippe Limantour au poste de Directeur Technologique et Cybersécurité. Il était précédemment Chief Innovation Officer chez EY, en charge des projets d’intelligence artificielle, de blockchain, de Cloud et de l’offre de plateforme IA Data Fabric. Il prend la succession de Bernard Ourghanlian, qui part à la retraite après être resté fidèle au poste de « CTO & CSO » pendant 23 ans.

Entré chez Microsoft en juillet dernier, Philippe Limantour s’est vue confié comme principale mission la conduite de la stratégie de Microsoft en France en matière de technologies innovantes et de cybersécurité. Sa nomination officielle intervient au moment où il rejoint le comité de direction de Microsoft France.

A ce titre, il a la responsabilité de représenter Microsoft France sur le plan technologique auprès des pouvoirs publics, des directions informatiques et des comités de normalisation. Bien que nouvel arrivant, le groupe est loin de lui être inconnu puisqu’il a participé à l’élaboration de la stratégie Cloud de Microsoft avec les équipes produit de Redmond aux Etats-Unis en tant que membre du Microsoft Cloud Council de 2004 à 2009.

A noter aussi, Microsoft France a renouvelé en octobre dernier son comité éxécutif avec une équipe entièrement paritaire autour de la présidente de la filiale Corine de Bilbao. Trois nouveaux membres ont intégré le comité : Béatrice de Clermont Tonnerre, Directrice de l’entité Secteur Public ; Khalid Lach-Gar, Directeur de l’Expérience Client et Marie-Noëlle Muller-Pernodet, Directrice de l’entité TPE, PME et ETI.

Deux mouvement sont à noter au sein du comité avec Gilles d’Aramon qui devient Directeur de l’entité Partenaires et Startup et Charles Calestroupat, Directeur Grands Comptes. Bernard Ourghanlian avait lui été reconduit dans ses fonctions de directeur technique et sécurité.