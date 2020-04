Ex-directeur général de NextiraOne France, Philippe Hedde rejoint l’éditeur lyonnais Avencall au poste de président. Il remplace Pierre Schuler. Il fixera les axes stratégiques de cette société, éditrice de la solution open source de communications unifiées et de centre de contact XiVO. Âgé de 62 ans, Philippe HEDDE est diplômé de l’Ecole des Travaux Publics et est titulaire du MBA d’HEC. Il a été directeur général d’IBM France et de Solutions30 France, avant de diriger NextiraOne France pendant six ans. Ancien auditeur de l’institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale, il a également été vice-président du Syntec Numérique de 2009 à 2016 et reste président du Comité Statutaire et des Mandats de la Fédération Syntec.