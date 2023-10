70% des directions informatiques en France s’attendent à ce que la moitié de leurs équipes d’ingénieur·e·s réseau parte à la retraite dans les cinq prochaines années sans être remplacée, faute de compétences.

« La situation n’est pas sans conséquence, tant pour du point de vue des DSI que des ingénieurs réseaux », constate OpenGear dans un communiqué. « 80% des DSI estiment déjà leurs équipes incapables de faire face à la charge de travail quotidienne ».

Selon l’enquête, plus de 4 ingénieur·e·s sur 5 reconnaissent la difficulté de gestion au quotidien que représente le manque de main d’œuvre qualifiée (83% en France et 81% à l’international). 85% ont été contraint de gérer davantage avec moins de ressources depuis le début de l’année.

L’automatisation et l’intelligence artificielle sont perçues par les personnes interrogées comme des outils de remédiation pour limiter le stress de ceux et celles qui restent.

Méthodologie

L’enquête a été menée par Censuswide auprès de plus de 500 DSI et 500 ingénieur·e·s réseau en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie entre le 28 avril et le 3 mai 2023.