Le grossiste à valeur ajoutée annonce l’entrée à son catalogue d’Alcatel-Lucent Enterprise, dont il relaie désormais l’ensemble de l’offre, à savoir ses solutions de communication mais également ses commutateurs Ethernet et ses solutions Wifi. « De bons produits, bien positionnés en prix, qui méritent d’être plus connus en France », estime Christine Berthon, directrice générale de Pedab France (photo).

Pedab est un groupe de distribution IT originaire de Suède qui opère dans une dizaine de pays européens. La filiale française est issue du rachat en 2016 du VAD Frame – à l’époque filiale de Feeder –, bien connu de l’écosystème IT, notamment des éditeurs et des MSP (fournisseurs de services hébergés), pour son expertise dans les technologies d’IBM Software.

Une carte que le grossiste, devenu filiale de Pedab, a continué de cultiver jusqu’à aujourd’hui tout en diversifiant son offre. Pedap France a depuis référencé HCL Software – qui a racheté certaines offres du catalogue IBM Software, notamment AppScan et BigFix – et l’offre de protection des environnements Microsoft de FPoint.

Mais surtout, sous l’impulsion de son nouvel actionnaire, Pedab France a développé une activité de distribution d’infrastructures avec des marques comme Supermicro et xFusion pour les serveurs, Scale Computing dans l’hyperconvergence, Qumulo, DDN et Seagate (récent) dans le stockage. Mais il lui manquait encore une offre réseau. D’où la carte Alcatel-Lucent Enterprise.

Pedab était déjà distributeur d’Alcatel-Lucent Enterprise pour les pays nordique depuis 18 mois. Christine Berthon a obtenu d’étendre le partenariat à la France en faisant valoir notamment l’expertise de la filiale française sur un certain nombre de marchés verticaux – notamment l’industrie, la santé et l’éducation. L’accord a été officiellement signé le 1er janvier mais la filiale française avait déjà commencé à certifier ses équipes et à signer ses premiers projets avant.

Pedab France a facturé un peu plus de 300 clients en 2023, dont la moitié d’éditeurs. L’activité software reste majoritaire (80%) mais Pedab prévoit de faire grossir rapidement l’activité infrastructures jusqu’à représenter 50% de ses revenus. L’offre Alcatel-Lucent, distribuée par ailleurs par Alliance, MCA et Itancia en France, devrait l’y aider.