Selon les derniers pointages de Synergy Research, AWS reste le leader incontesté du cloud public dans les quatre principales régions du monde que sont l’Amérique du Nord, la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA), l’Asie Pacifique (APAC) et l’Amérique Latine. La firme de Seattle conserve bien entendu la première place dans le monde avec une part de marché de 40%, les trois leaders pesant au total près de 65% du marché.

Microsoft est en deuxième position dans le monde ainsi que dans trois des quatre régions (Amérique du Nord, EMEA et Amérique Latine), Google se classant troisième dans ces mêmes régions ainsi que dans le monde.

La région Asie-Pacifique est la seule région où le classement diffère, en raison de la prééminence du marché chinois et de la prédominance des fournisseurs de cloud locaux en Chine. Ainsi, Alibaba apparaît en deuxième position dans la région APAC et quatrième dans le monde. La quatrième place est occupée par Salesforce dans les deux Amériques, par IBM dans la région EMEA et par Google dans la région Asie-Pacifique.

IBM et Salesforce sont cinquième ex-aequo dans le monde, Big Blue occupant cette position en Amérique du Nord, Salesforce et Tencent (grâce à sa prédominance sur la marché chinois) occupant la cinquième place dans les autres régions.

L’IaaS public et le PaaS constituent les segments les plus importants du marché des services d’infrastructure cloud et représentent l’essentiel des revenus, le solde provenant de services de cloud privé gérés ou hébergés.

Contrairement au reste du monde, les cinq principaux fournisseurs de cloud en Chine sont tous des entreprises locales. Le pays représente désormais plus du tiers du marché total de la région APAC ou sa part augmente chaque trimestre.

« Malgré certains problèmes locaux liés à la souveraineté des données, le cloud public est un marché dominé par des fournisseurs véritablement mondiaux », explique dans un communiqué John Dinsdale, analyste en chef et directeur de la recherche chez Synergy Research Group. « Il restera des opportunités pour que les plus petits fournisseurs de cloud computing desservent des marchés de niche, des pays spécifiques ou des marchés régionaux, mais ces entreprises ne peuvent espérer défier les leaders. La Chine continuera à être une exception à la règle, mais en dehors de la Chine, il s’agit d’un jeu mondial qui nécessite une envergure considérable. »