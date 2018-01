Les rumeurs concernant un éventuel retour en bourse de Dell – qui doit trouver des liquidités pour rembourser une partie de sa dette – ne plait absolument pas au channel si l’on en juge par les réactions de certains partenaires américains qui se sont confiés à CRN. Frank Vitagliano, CEO de Computex Technology Solutions, un important fournisseur de solutions texan estime ainsi que le constructeur a acquis des avantages compétitifs significatifs grâce à la privatisation. « Les raisons qui fait de Dell une entreprise privée avaient alors beaucoup de sens et ont toujours du sens aujourd’hui. Grâce à la privatisation, Dell ne doit plus s’inquiéter de l’échéance des 90 jours et peut faire une programmation à long terme. C’est un avantage compétitif pour Dell et pour ses partenaires du channel », a-t-il expliqué. « Pour les partenaires cela veut dire qu’ils échappent à des choses stupides comme le channel stuffing (ndlr : vendre des produits à des distributeurs au dernier moment avant la fin du trimestre afin de gonfler les chiffres). Ce que j’ai connu dans ce secteur pendant 30 ans. » « Je crois que revenir en bourse, ce qui vous oblige à révéler vos plans de transformation, serait en quelque sorte l’antithèse de ce que vous avez voulu faire initialement. C’est pourquoi je ne peux m’imaginer que ce soit mis sur la table », estime de son côté Michael Tanenhaus, CEO de Mavenspire, un partenaire Dell EMC d’Annapolis (Maryland).

En revanche, les partenaires accueillent favorablement la rumeur selon laquelle Dell envisagerait d’acquérir les 20% de VMware qu’il ne contrôle pas afin de recueillir la totalité des bénéfices de ce joyau rentable. Selon eux, cela pourrait amener à l’intégration plus poussée des deux marques. « Nous verrions probablement plus d’innovations concernant principalement le matériel Dell. Je m’imagine que si vous n’êtes pas un partenaire Dell vous verrez les choses différemment mais cela procurerait à Dell un meilleur contrôle en matière de systèmes d’exploitation et de conception matérielle », croit savoir Michael Goldstein, CEO de LAN Infotech, un partenaire Dell de Fort Lauderdale (Floride).

Rappelons que le directeur technologique de VMware, Ray O’Farrell, a récemment annoncé le renforcement du partenariat entre sa société et Dell EMC, particulièrement dans le domaine de la protection des données afin de mieux contrer Veeam, tout en insistant sur la nécessité de conserver d’excellentes relations avec les autres constructeurs.