Les investissements d’Alphabet, la maison-mère de Google, en faveur de l’électronique grand public et de Google Cloud pour rattraper les leaders du secteur, Amazon Web Services et Microsoft, ont pesé sur les bénéfices du troisième trimestre de la société.

Les dépenses en capital ont dépassé les 6,7 milliards de dollars au cours du trimestre, a indiqué Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet, contre 5,28 milliards de dollars un an plus tôt. Les bénéfices ont quant à eux chuté, passant de 9,2 milliards de dollars à 7,1 milliards de dollars selon CRN qui rapporte l’information.

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint 40,5 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 20%, dépassant ainsi les attentes des analystes qui tablaient sur 40,3 milliards de dollars.

Alphabet ne précise par les revenus de Google Cloud qui figurent dans la catégorie « Autres revenus », qui couvre également Google Play. Principalement généré par le nuage, le chiffre d’affaires de cette division s’est établi à 6,43 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 4,64 milliards de dollars un an plus tôt, soit une croissance de 39%.

Google est par ailleurs poursuivi en justice par l’autorité australienne de la concurrence (Australian Competition and Consumer Commission ou ACCC) qui l’accuse d’avoir trompé les consommateurs sur la façon dont leurs données de localisation étaient collectées, conservées et utilisées. Entre janvier 2017 et la fin de l’année 2018 la filiale d’Alphabet n’aurait pas indiqué aux utilisateurs d’Android qu’il fallait désactiver deux paramètres (« historique des lieux » et « activité Web et applications ») s’ils ne souhaitaient pas que leurs données soient conservées, rapporte Reuters.

« Nous voulons des sanctions importantes et … nous voulons que Google informe les gens de ce qui s’est passé, afin que les gens soient plus conscients. » de quelles données sont réellement collectées ici et à quoi elles servent », a expliqué le président de l’ACCC, Rod Sims. Selon ce dernier, Google aurait également induit en erreur les consommateurs en leur faisant croire que le seul moyen d’empêcher la société de collecter leurs données de localisation était de cesser d’utiliser ses principaux services tels que Google Search et Google Maps,

Un porte-parole de Google a déclaré que la société examinait ses accusations et qu’elle se défendrait tout en poursuivant le dialogue avec l’ACCC.