Palo Alto Networks poursuit ses acquisitions dans la tech israélienne. Le géant américain de la cybersécurité a confirmé lundi un accord pour racheter Talon Cyber ​​Security, suite à des négociations qui avaient été rapportées dès septembre. Fondée en 2021, la startup propose un navigateur web sécurisé basé sur Chromium pour protéger les environnements hybrides.

« L’entreprise moyenne utilise des centaines d’applications SaaS et Web, ce qui signifie que la plupart du travail s’effectue désormais principalement via le navigateur. Talon permet aux organisations de sécuriser toutes les activités professionnelles via un navigateur d’entreprise, sans toucher à l’utilisation personnelle de l’appareil ni affecter la confidentialité des utilisateurs », explique dans un communiqué Lee Klarich, directeur des produits de Palo Alto Networks.

Après la finalisation de l’acquisition, l’offre Talon Enterprise Browser sera intégrée à la plateforme de services d’accès à distance sécurisés Prisma SASE.

Le montant de l’accord n’est pas divulgué mais évalué à 600 millions de dollars par des sources proche du dossier, rapportait dimanche le site The Information. Palo Alto Networks avait déjà confirmé en octobre son accord pour l’acquisition de Dig Security, une autre startup israélienne spécialisée sur la sécurité des données dans le cloud.