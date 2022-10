En cette première journée des assises de la cybersécurité 2022 à Monaco, OVHcloud tient à réaffirmer ses engagements autour de la qualification SecNumCloud de l’agence nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information (l’Anssi), que ce soit sur son portefeuille Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ou sur ses solutions de Platform-as-a-Service (PaaS).

« La qualification SecNumCloud fait désormais référence en dehors de nos propres frontières. C’est donc un investissement à la hauteur de nos ambitions que nous confirmons aujourd’hui, afin de continuer à bâtir un cloud souverain et durable qui fédère un écosystème enrichi d’éditeurs logiciels pour porter les couleurs d’une technologie respectueuse de nos valeurs européennes », déclare le CEO de OVHcloud, Michel Paulin, dans un communiqué. Et d’affirmer : « Nous sommes en mesure d’apporter des solutions Iaas et PaaS économiques et durables aux enjeux d’hyper-sécurisation de nos clients opérant des données sensibles. »

L’opérateur cloud annonce déployer prochainement un modèle de Datacenter en tant que Service en marque blanche, sur les sites des centres de données de ses clients, en mode Edge ou sur ses propres datacenters.

Par ailleurs, son offre de cloud public va s’enrichir de sept fonctionnalités dès le premier semestre de 2023 : bases de données, big data, capacités de calcul, intelligence artificielle, réseau, sécurité et stockage. Le groupe prévoit aussi de partager le logiciel d’orchestration de son cloud public « dans le cadre d’une démarche Open Source ».

Une prise de parole de Michel Paulin est prévue le vendredi 14 octobre prochain à 11h30 durant l’événement qui se tient actuellement à Monaco.