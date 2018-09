Les offres d’accès à internet d’OVH se déclinent désormais en version fibre optique. « Grâce à elles, vous bénéficiez d’une vitesse de connexion pouvant atteindre 1 Gbit/s et de l’ensemble des usages qui en découlent… Vitesse de navigation accrue, envoi et réception de fichiers ultrarapide, faible latence, vidéoconférence haute définition : découvrez tous les avantages du Très Haut Débit (THD) avec OVH Télécom », promet l’opérateur/hébergeur sur son site. « Plusieurs millions de prises sont déjà éligibles en France métropolitaine et ce nombre ne fait qu’augmenter ! »

L’abonnement court sur une période de 12 à 36 mois et inclut un modem. Pour son offre de base (Connect), OVH promet jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et 250 Mbit/s en débit montant. Il en va de même pour l’offre Express qui comprend en plus la téléphonie illimitée fixe et mobile en France avec 1 ou 2 lignes téléphoniques IP incluses. Des options premium peuvent être ajoutées. Enfin, avec l’offre Enterprise le client dispose d’une ligne téléphonique supplémentaire et des services premium, soit trois comptes e-mail Exchange, un abonnement Fax et un nom de domaine (.fr, .be, .eu).