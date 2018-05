Depuis son lancement par OVH en 2011, l’offre de stockage et de sauvegarde de fichiers en ligne orienté grand public Hubic a fait l’objet de nombreuses critiques, concernant notamment sa fiabilité et sa vitesse. « Faut-il sauver le « Tithubic » ? », s’interrogeait en 2016 le site GeekZone qui parlait alors de suicide commercial. Les choses ne se sont pas réellement améliorées depuis. L’hébergeur nordiste en tire enfin les conclusions qui s’imposent et annonce que les nouvelles inscriptions au service sont désormais closes. « Au fil des années, et au sein d’un marché de plus en plus concurrentiel, le cahier des charges nécessaire au développement d’une offre grand public s’est progressivement allongé et a divergé de plus en plus des développements et fonctionnalités nécessaires et attendues pour nos offres professionnelles. L’activité d’OVH est de fournir des solutions cloud pour les développeurs, les entreprises IT et les professionnels de tous les secteurs d’activité. Nous nous devons de mettre l’accent sur notre cœur d’activité en soutien de notre croissance très rapide en Europe et aux États-Unis. C’est pourquoi nous avons pris la décision de stopper le développement d’hubiC et de suspendre la création de nouveaux comptes. Notre croissance très rapide, répondant aux besoins des marchés professionnels, nous oblige à prendre cette décision douloureuse, concernant un produit en marge de notre activité », indique un communiqué.

Les clients actuels peuvent toutefois continuer à utiliser le service « sans limite de temps ». Utilisé en interne pour les besoins propres d’OVH, Hubic voit en effet sa maintenance assurée. Aucune donnée ne sera supprimée, les fonctions de synchronisation et de sauvegarde restent actives, de même que l’application web, l’API ou les applications Windows, MacOS, iOS et Android précise OVH qui ajoute qu’aucune nouvelle fonctionnalité ne sera proposée à l’avenir.

La firme de Roubaix indique enfin qu’elle reste ouverte à toute discussion « si un acteur européen, capable de proposer une offre de stockage pour tous dans le respect des valeurs d’OVH, est intéressé par une reprise d’Hubic ».