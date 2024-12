Suite au feu vert de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’offre publique d’achat sur Esker est ouverte depuis ce lundi. L’OPA amicale a été initiée le 18 septembre par le fonds de capital investissement britannique Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires Le prix de l’Offre de 262 euros valorise l’éditeur lyonnais à 1,6 milliard d’euros. Il fait ressortir une prime de 30,1% par rapport au cours non affecté de l’action au 8 août. Les actionnaires ont jusqu’au 9 janvier 2025 pour apporter leurs titres.

Lors de la présentation de l’offre, les dirigeants d’Esker avaient justifié l’opération par la volonté de mobiliser des ressources supplémentaires pour accélérer la croissance opérationnelle et le développement de l’entreprise. La société, qui emploie plus de 1.000 personnes, a réalisé un chiffre d’affaires de 178,6 millions d’euros, en hausse de 12%, sur le dernier exercice 2023.

« Nous discutons depuis plusieurs années avec différents fonds de private equity car nous avons constaté, ces dernières années, une hausse de plus en plus rapide des contraintes liées à la cotation », avait également expliqué Jean-Michel Bérard, fondateur et PDG d’Esker dans un entretien au journal Investir.

Le succès de l’OPA devrait donc mettre fin au parcours boursier d’Esker, qui avait débuté en 1997. L’initiateur pourrait toutefois retirer son offre, dans l’hypothèse où il ne détiendrait pas à son issue plus de 60% du capital et des droits de vote d’Esker. En cas de réussite, il sollicitera la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire.