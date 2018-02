La stratégie d’Orange sur la 5G s’articule autour de trois axes : le très haut débit mobile amélioré, l’accès fixe très haut débit et les nouvelles applications. D’ici à 2020, des expérimentations en lien avec ces trois axes devraient permettre de préparer l’arrivée de la 5G pour ses clients grand public et entreprises. En s’appuyant sur les équipements 5G d’Ericsson, l’opérateur lancera ainsi entre mi-2018 et mi-2019 une expérimentation technique de bout en bout sur les villes de Lille et Douai, dès que l’Arcep aura donné les autorisations nécessaires.

Orange annonce par ailleurs un partenariat avec Nokia et Kathrein pour la conception d’une antenne intelligente gérant la connectivité 4G/5G. Ce type d’antenne, actuellement au stade de prototype, présente l’intérêt d’être suffisamment compact pour être installé sur les sites mobiles existants.

« La 5G va véritablement bouleverser les usages. Elle permettra un haut débit mobile jusqu’à 10 fois plus rapide que la 4G, de proposer du très haut débit fixe, et d’imaginer de nouveaux services que nous commençons à concevoir et à tester avec nos partenaires. C’est le début d’une transformation de la société vers une génération 5G », affirme dans un communiqué Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, directrice exécutive Innovation, Marketing et Technologies d’Orange.