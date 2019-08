Près de quatre ans après l’avoir avalé, Orange a annoncé l’arrêt des activités de Cloudwatt. Dans un mail adressé à ses clients, l’opérateur les a averti que « la plateforme Cloudwatt [serait] désactivée à compter du 1er février 2020 et que sans action de [leur] part [leurs] données seront définitivement effacées et non récupérables ». Trois ans après l’absorption – et la dissolution – de Numergy par SFR, cette annonce clôt le chapitre Cloud souverain à la française ouvert en 2012.

Depuis son rachat, Orange avait tenté à plusieurs reprises de relancer Cloudwatt. En vain. Développée à grands frais en partie avec des fonds publics, sa plateforme à base d’OpenStack n’a jamais vraiment trouvé sa clientèle, à commencer au sein de l’Etat et parmi les collectivités locales, qui constituaient pourtant sa cible naturelle. Surtout, elle était redondante avec Flexible Engine, autre plateforme basée sur OpenStack opérée par Orange Business Services. Dans son message, Orange explique ainsi vouloir concentrer ses efforts de développement sur cette dernière et invite les clients Cloudwatt à migrer vers un autre service.

Cette annonce intervient alors que l’Etat tente de faire émerger un « Cloud de confiance » dans le cadre d’un projet structurant lancé par le Comité stratégique de filière (CSF) industries de sécurité.