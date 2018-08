A l’issue d’un appel d’offres pour préparer la transformation de son réseau PMR (réseau mobile professionnel) existant et répondre aux besoins digitaux croissants des forces de sécurité, Orange Business Services a été retenu par le ministère de l’Intérieur pour fournir une solution de connectivité mobile 4G adaptée aux communications et applications critiques opérationnelles. Cette solution va permettre aux forces de l’ordre d’échanger de vive voix ou partager instantanément des fichiers, des images et des vidéos dans leurs missions de secours, d’investigations et de filature.

« A l’issue d’une procédure d’achat public particulièrement disputée et innovante, le ministère de l’Intérieur français se félicite de cette association avec un opérateur de confiance pour le transport des communications critiques au profit des unités d’intervention de la police et de la gendarmerie nationales. Ce projet revêt une importance stratégique pour l’avenir des radiocommunications des services de la sécurité intérieure », affirme dans un communiqué le général Poirier-Coutansais, chef du service des Technologies des Systèmes d’Information de la Sécurité Intérieure.

Le montant de la facture n’est pas dévoilé.