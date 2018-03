A peine reconduit à la tête d’Orange, Stéphane Richard vient de mettre en place une nouvelle équipe de direction « diversifiée et plus internationale », précise un communiqué du groupe. Plusieurs noms disparaissent du comité exécutif, dont celui de Thierry Bonhomme. Agé de 62 ans, le directeur général adjoint d’Orange et CEO d’Orange Business Services (qui affiche des résultats 2017 mitigés) cède sa place à l’Autrichien Helmut Reisinger (photo). Après avoir débuté une carrière de 9 ans chez Alcatel Autriche, ce diplômé de l’université de Vienne pour l’économie et l’administration des entreprises a occupé des postes de direction chez NextiraOne, puis chez Avaya. Il a rejoint Orange Business Services en 2007 en tant que senior vice-président Europe. Après avoir été senior nommé en 2012 vice-président Europe, Russie et CEI il occupe depuis 2015 la fonction de vice-président exécutif en charge de l’International. Le CEO a pour mission « de poursuivre la transformation d’Orange Business Services comme partenaire de confiance des entreprises dans leur digitalisation ». On notera que la présidence de la filiale entreprise, jusqu’ici occupée par le PDG du groupe, Stéphane Richard, est confiée à Gilles Pélissier. Jusqu’à ce jour directeur général délégué chargé des opérations européennes du groupe, ce dernier a également désormais pour mission d’animer et de coordonner la transformation d’Orange en faisant notamment appel aux jeunes talents.

Parmi les autres changements importants notons la nomination du secrétaire du comité exécutif du groupe, Hugues Foulon, en tant que directeur de la Stratégie et des activités de cybersécurité « tant pour assurer un haut niveau de cyberdéfense interne que pour développer les activités commerciales d’Orange dans ce domaine stratégique ».

Notons encore la nomination de Laurent Paillassot en tant que directeur général adjoint. Le CEO d’Orange Espagne est récompensé pour les excellents résultats de la filiale. Sont également nommées directrices générales adjointes la CEO d’Orange France, Fabienne Dulac, et la patronne de l’innovation et de la recherche, Mari-Noëlle Jégo-Laveissière. Cette dernière dirigera une nouvelle division « Technology & Global Innovation qui pilotera les grands chantiers d’innovation transverses du groupe, sur les réseaux, les plateformes et les produits et services globaux ».

Précisons que toutes ces nominations entreront en vigueur le 2 mai prochain.