Oracle renforce sa présence en France avec l’ouverture d’une seconde région cloud. Après Marseille en novembre dernier, Oracle s’implante en région parisienne à la Courneuve (93), à nouveau dans un centre de données d’Interxion. C’est sa 9ème région cloud en Europe et la 38ème dans le monde. Selon l’entreprise américaine, la nouvelle installation donne accès à un vaste portefeuille de services cloud, avec une sécurité intégrée, la gestion de la reprise après sinistre et l’un des meilleurs rapports prix/performance du secteur. De plus, les deux régions permettront aux clients français de déployer des applications résilientes sur plusieurs sites, comme chez le leader du marché AWS et bientôt aussi chez Google Cloud, après l’ouverture de sa région française fin juin.

Le développement de l’offre est une bonne nouvelle pour les entreprises françaises qui pourront faire jouer la concurrence tarifaire, point sur lequel Oracle semble vouloir se démarquer, et bénéficier d’une plus grande réactivité des applications hébergées. Bien qu’arrivé tardivement, Oracle souligne l’importance de son réseau OCI (Oracle Cloud Infrastructure) qui compte plus de 70 partenaires FastConnect (Orange, Colt et Equinix pour Paris), permettant de créer une connexion avec un réseau privé et dédié, ainsi qu’une bande passante plus élevée, une latence plus faible et des performances plus constantes que les connexions Internet publiques.

Par ailleurs, Oracle s’est associé à Microsoft pour permettre à leurs clients communs d’exécuter des charges de travail entre OCI et Microsoft Azure. Un atout supplémentaire pour les configurations multicloud, avec des services croisés comme la gestion fédérée des identités et un modèle de support collaboratif. Oracle ne précise pas quand ils seront disponibles pour sa région française.

Outre son efficacité énergétique, le centre de données de la nouvelle région parisienne se distingue par l’utilisation d’une énergie 100 % renouvelable. Un objectif vers lequel tend Oracle pour tous ses datacenters d’ici à 2025.

Malgré sa double implantation en France, Oracle ne peut pas plus que ses autres concurrents américains se prévaloir de la qualité de cloud souverain, ni répondre aux exigences des Opérateurs d’importance vitale (OIV) ou services essentiels (OSE). Cité par Oracle, Roy IIIsey, analyste en chef chez Omdia, relativise ce point en rappelant que la sécurité, l’identité et le confidentialité sont les principales attentes pour près d’un quart des entreprises françaises. « Oracle ayant construit son infrastructure cloud de nouvelle génération avec une approche « security by design », les solutions d’OCI résonnent parfaitement avec les priorités de ces entreprises. De plus, l’ouverture d’une deuxième région cloud en France, notamment à Paris, va offrir la possibilité à davantage d’entreprises françaises de gérer leurs données localement », déclare-t-il.

« Les organisations ont atteint une étape critique dans la façon dont elles déploient les données pour la planification stratégique et les opérations », ajoute Christophe Negrier, directeur général d’Oracle France. « Oracle aide ses clients à mettre en œuvre une stratégie « cloud first », pour être plus durable et croître plus rapidement tout en améliorant leur sécurité grâce aux deux régions Oracle Cloud en France et aux 38 régions cloud à travers le monde. »

L’entreprise poursuit à marche forcée l’expansion de son réseau mondial avec l’objectif de proposer de proposer au moins 44 régions cloud d’ici la fin 2022, avec une 10ème en Europe en Espagne.