Dave Donatelli, l’actuel vice-président exécutif de la stratégie mondiale de vente et de marketing pour les solutions Oracle Cloud et l’un des principaux architectes de la stratégie des activités cloud de l’éditeur s’apprête à quitter Redwood Shores, révèle The Information.

Dave Donatelli avait été recruté en 2015 par le co-CEO Mark Hurd, décédé à la fin de l’année dernière. Les deux hommes se connaissaient bien. En effet, avant de rejoindre Oracle, Dave Donatelli a travaillé chez HP, notamment sous la direction Mark Hurd. Il a quitté Palo-Alto alors qu’il était vice-président exécutif et directeur général de l’Enterprise Group du fabricant. A ce titre, il était chargé des activités hardware pour les entreprises, qui comprend les solutions de stockage, de serveur, de mise en réseau et d’infrastructure convergente.

Avant de rallier Hewlett-Packard, Dave Donatelli a par ailleurs passé 22 ans chez EMC, son dernier rôle était celui de président de la division Stockage EMC. À ce poste, il a supervisé le développement des plateformes de stockage d’EMC, ainsi que les offres de logiciels de gestion de l’information et des logiciels d’infrastructure de l’a société.

En tant que vice-président exécutif de la stratégie mondiale de vente et de marketing pour les solutions Oracle Cloud, il a supervisé Oracle Public Cloud, le PaaS, le SaaS, l’IaaS, le DaaS, les infrastructures convergées, les solutions industrielles, les intégrateurs de systèmes et Java.

C’est donc un dirigeant aguerri qui s’en va. Un important partenaire d’Oracle a expliqué à CRN qu’il avait appris le départ de Dave Donatelli quelques jours après que le président exécutif et directeur technique d’Oracle, Larry Ellison, ait révélé que Mark Hurd ne serait pas remplacé et que la fonction de CEO serait assurée uniquement par Safra Catz. Ce partenaire a ajouté que le channel considérait que Dave Donatelli était un excellent candidat pour succéder à Mark Hurd. Ce départ serait-il lié à un espoir déçu ?