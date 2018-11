Oracle a annoncé la signature d’un accord sur l’acquisition de Talari Networks, un éditeur pure-play qui fournit une technologie SD-WAN destinée à améliorer la connectivité dans le cloud, à simplifier le fonctionnement du réseau et à améliorer les performances des applications. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées.

Fondé en 2007 et basé à San Jose en Californie, Talari est l’un des principaux fournisseurs de technologies SD-WAN définies par logiciel. Sa technologie propriétaire Failsafe accentue les avantages du SD-WAN en améliorant sa fiabilité, sa sécurité, la connectivité de site à site et dans le cloud, ainsi que l’accès aux applications sur tout réseau IP. La technologie propriétaire de Talari va compléter l’infrastructure SBC (Session Border Controller) d’Oracle et l’infrastructure de gestion de réseau, qui sécurisent et gèrent le flux de données de session sur des réseaux IP fixes et mobiles.

« La solution SD-WAN Failsafe de Talari complète le portefeuille de communications d’entreprise Oracle en offrant une haute disponibilité et une connectivité de qualité de l’expérience (QoE) ainsi qu’un accès aux applications cloud sur n’importe quel réseau IP, avec la fiabilité et la prévisibilité des réseaux privés. Ensemble, Oracle et Talari accéléreront la transformation numérique et l’adoption du cloud en fournissant aux entreprises des solutions réseau complètes qui garantissent la fiabilité et les performances des communications en temps réel et des applications stratégiques sur n’importe quel réseau », explique Oracle dans un communiqué.

Talari a bénéficié d’un financement de 53,5 millions de dollars depuis sa création et revendique plus de 500 entreprises clientes dans 40 pays différents et appartenant à divers secteurs, notamment le secteur public, les services financiers, les assurances, la vente au détail et la fabrication.

La transaction devrait être finalisée en 2018. Une fois conclue, Talari Networks rejoindra la Communications Global Business Unit d’Oracle. La firme de Redwood Shores indique qu’elle poursuivra ses investissements dans Talari, dont les produits et services resteront disponibles.