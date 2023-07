Oodrive lance une solution logicielle européenne alternative à Office 365 et Google Workspace. Cette suite collaborative souveraine comprend un logiciel de traitement de texte, un tableur, et un outil de présentation en mode SaaS. Oodrive précise que la suite sera bientôt intégrée dans son offre SecNumCloud.

Collabora est sur une base LibreOffice et disponible dans Work, à la demande. Via cette nouvelle offre, le spécialiste français de la gestion des documents sensibles va s’adresser désormais aussi aux directions métiers et non seulement aux DSI.

L’objectif d’Oodrive est de proposer un écosystème collaboratif complet dédié aux contenus sensibles, soit via des solutions natives (stockage, partage, signature électronique), soit en s’associant avec des partenaires de confiance. L’entreprise est déjà partenaire des français Tixeo pour la visioconférence SecNumCloud et Olvid pour la messagerie instantanée (certifiée CSPN par l’Anssi).

« Le client compose sa suite en fonction de ses besoins et de l’expérience qu’il souhaite avoir », précise la responsable de la stratégie du groupe, Irène Strajnic, auprès du MagIT qui indique que « l’offre d’édition de documents est tarifée par palier de volume, de manière dégressive, à partir de 1,8 € par utilisateur et par mois. »