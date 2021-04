Oodrive, qui ambitionne désormais de devenir le numéro un européen de la signature électronique vient de faire l’acquisition de la jeune pousse marseillaise Sell&Sign. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

Créée en 2014 par Alexandre Mermod et Sébastien Bassompierre, Sell&Sign a développé des solutions complètes de signature électronique, comprenant la digitalisation des contrats, leur mise en conformité, la collecte de données, ainsi que la possibilité de faire signer des documents à distance, en face à face ou en hors-ligne. L’offre, commercialisée actuellement par Calinda Software, viendra compléter oodrive_sign et enrichir la plateforme collaborative d’Oodrive.

Sell&Sign compte aujourd’hui 23 collaborateurs et revendique environ 1.500 clients.

Faisant écho au développement du télétravail, la signature électronique a fortement progressé et le mouvement devrait encore s’amplifier. Selon les projections, le secteur devrait enregistrer une croissance de 25% par an pour atteindre d’ici à 2024 un chiffre d’affaires global de 3,7 milliards de dollars, dont 969 millions générés en Europe. En France, le chiffre d’affaires devrait se situer aux environs de 180 millions d’euros en 2024, soit une progression de 140% comparé à 2020. A ce jour, seules 8% des entreprises françaises ont franchi le cap de la signature 100% électronique, tandis que 45% des grands comptes du pays utilisent encore exclusivement la signature papier.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sell&Sign au sein du groupe. Cette acquisition et ses bénéfices s’inscrivent dans la vision d’Oodrive de disposer d’une plateforme collaborative, souveraine et hautement sécurisée où la signature électronique joue un rôle clé », explique dans un communiqué le PDG et cofondateur d’Oodrive, Stanislas de Rémur. « Au-delà d’une opération stratégique qui symbolise notre volonté de créer une alternative pérenne et attractive pour la donnée sensible au niveau européen, il s’agit également d’une communion d’idées et de valeurs. Ainsi alignés, nous pouvons proposer des solutions innovantes favorables aux entreprises et à la filière française et européenne, qui s’inscrivent parfaitement dans le positionnement d’Oodrive ».