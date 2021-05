VMware annonce la nomination d’Olivier Savornin en tant que vice-président et directeur général de sa filiale française. Il succède à Anthony Cirot – parti rejoindre un opérateur de cloud public – en cette année charnière de scission avec Dell.

Entré chez le spécialiste de la virtualisation et des logiciels d’infrastructure en 2014, Olivier Savornin était auparavant responsable commercial des comptes globaux de la société dans la zone Europe du Sud, Moyen-Orient, Afrique. Précédemment, il était directeur des ventes Sécurité et Réseau de cette région.

Avant de rejoindre VMware, il a occupé le poste de directeur général France de la division B2B de Samsung ainsi que celui de directeur des ventes opérateurs télécoms, puis banque-finance, chez Cisco. Il a débuté sa carrière au sein de Nortel Networks en 1994.

Dans un post de blog, VMware précise que son nouveau DG aura pour mission de se concentrer sur l’espace de travail numérique et mobile, le Cloud et les applications de nouvelle génération.

« J’ai à cœur d’aider nos clients à traverser cette période particulière en leur facilitant l’accès à nos technologies via un modèle de souscription – as a service – gage d’agilité. Ils font face à un impératif d’innovation et de modernisation de leur infrastructure et de leurs applications pour assurer la mobilité de leurs salariés et maintenir la continuité de leur activité en toute sécurité », déclare Olivier Savornin.