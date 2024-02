Le spécialiste de l’authentification et de la gestion d’identité Okta va réduire de 7% ses effectifs, soit environ 400 postes à temps plein. L’annonce a été faite par l’envoi d’un document réglementaire à la SEC et d’un e-mail aux employés. Elle intervient presque un an jour pour jour après une précédente vague de 300 licenciements qui représentait alors 5% de l’effectif.

« Afin de croître de manière rentable, nous devons gérer l’entreprise avec plus d’efficacité. Même si nous avons pris des mesures dans la bonne direction, la réalité est que les coûts restent trop élevés », a justifié le PDG Todd McKinnon dans le courriel envoyé au personnel.

La société estime à 24 millions de dollars les charges de restructuration pour les indemnités de départ, qui seront comptabilisées dans les comptes du quatrième trimestre de l’exercice 2024.

Okta a été fragilisé par une nouvelle cyberattaque en octobre dernier, ayant conduit au vol des noms et adresses mail de toute la clientèle de son service d’assistance compromis.

Cela n’a pas empêché son chiffre d’affaires de progresser de 21% à 584 M$ lors de son troisième trimestre fiscal, dont les résultats ont été publiés fin novembre. L’entreprise enregistrait toutefois une perte nette de 81 M$, en nette réduction par rapport à la perte de 209 M$ un an plus tôt.

Le plan d’Okta suit de peu celui de Proofpoint portant sur 280 postes, soit 6% de l’effectif mondial.