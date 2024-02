Nvidia poursuit sa folle ascension en bourse. Lundi le cours de son action a dépassé les 720 dollars propulsant sa capitalisation boursière devant celle d’Amazon. Mercredi avec un pic à 742 dollars, Alphabet, maison mère de Google, était à son tour devancé. Avec une capitalisation de 1.780 milliards de dollars, Nvidia se plaçait en troisième position mondiale des valeurs technologiques derrière Microsoft (3.020 Md$) et Apple à (2.820 Md$).

La montée en flèche boursière de Nvidia a débuté fin 2022 avec l’émergence du phénomène ChatGPT. Son action cotait alors moins de 200 dollars. Elle s’est accélérée sur les derniers trimestres alors que la société publiait des résultats largement supérieur aux attentes des analystes et à ses prévisions, la faisant apparaitre comme l’une des principales bénéficiaires de la course aux investissements dans l’IA. L’action a progressé de plus de 200% depuis un an et de près de 50% depuis le 1er janvier.

Les analystes sont partagés pour savoir si un tel niveau de valorisation est justifié. Si ceux de Rebellion Research évoquent une bulle spéculative prête à éclater, ceux de Goldman Sachs maintiennent un objectif de cours de 800$ et ceux d’UBS ont relevé le leur à 850$. Au vu de son ratio cours/bénéfice très élevé, la société est en tout cas contrainte de continuer de surprendre positivement.

Nvidia publiera les résultats de son quatrième trimestre 2024 (clos le 28 janvier) le mercredi 21 février. Les analystes (données LSEG) s’attendent à un triplement du chiffre d’affaires à 20,37 Md$ et bénéfice net ajusté en hausse de 400% à 11,38 Md$.