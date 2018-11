Au cours du premier trimestre, clos le 31 octobre dernier, de son exercice 2019, Nutanix a enregistré un chiffre d’affaires total de 313 millions de dollars, en hausse de 14% sur un an. Les produits logiciels et de support ont atteint 280 millions de dollars, soit une augmentation de 44% par rapport à l’année précédente. Les produits reportés ont bondi de 72% pour atteindre 702 millions de dollars. De son côté, le chiffre d’affaires provenant des abonnement a augmenté de 104% pour s’établir à 127 millions de dollars. La perte net GAAP grimpe de 53% à 94,3 millions de dollars, soit 0,54 dollar par action. Nutanix s’attend à ce que les revenus du deuxième trimestre fiscal se situent entre 325 et 335 millions de dollars. La société revendique à ce jour environ 11.500 clients.

« Nos résultats de ce trimestre prouvent que notre activité principale continue de croître fortement et nous met sur une voie solide pour atteindre notre objectif d’au moins 3 milliards de dollars de facturation en logiciels et en support d’ici 2021 », commente dans un communiqué Dheeraj Pandey, président du conseil d’administration, fondateur et CEO de Nutanix. « Au cours du premier trimestre, 51% de notre facturation provenait d’abonnements, contre 31% au trimestre correspondant de l’exercice précédent, et nos produits tirés des abonnements ont augmenté de 104% par rapport à l’année précédente. À l’avenir, nous nous attendons à poursuivre cette migration vers les abonnements, au travers d’un business model pay-as-you-grow. »

Lors de la présentation des résultats aux analystes et aux médias, Dheeraj Pandey a critiqué VMware rapporte CRN. Le patron de la firme de San Jose a indiqué que son concurrent sur le marché de la virtualisation l’évitait en cas de validation technique chez un client. « Notre domination dans le secteur est la raison pour laquelle VMware évite de réaliser des preuves de concept chez les clients lorsque nous menons une bataille en tête-à-tête », a déclaré le CEO. « Le cas d’espèce est un nouveau client de la région EMEA que nous avons remporté au premier trimestre – un aéroport international majeur, l’un des plus fréquentés au monde.… Avec ce client, VMware est assez bon, mais pas assez bon pour créer une plateforme cloud dynamique pour la majorité de leurs applications aéroportuaires principales. Contrairement aux humains qui sont capables de contourner les faiblesses d’un bon logiciel de gestion, les applications ne peuvent pas fonctionner avec un logiciel d’infrastructure « suffisamment bon ». Une infrastructure suffisamment bonne est un oxymore. C’est pourquoi nous avons si bien réussi à ajouter Nutanix chez les clients. »

Le CEO a ajouté que 5.000 entreprises mondiales considéraient VMware « comme le nouvel Oracle » sur le marché de la virtualisation. « Il existe de nombreuses pratiques prédatrices en matière de licences et d’audit, et c’est ce qui se produit. Les gens me disent : « Je veux vraiment considérer la virtualisation comme un produit de base. » Elle ne doit pas être facturée plusieurs millions de dollars ou quelque chose d’approchant. Ensuite, il y a des clients qui aiment VMware et d’autres clients qui sont actuellement complètement neutres par rapport à quoi une pile de virtualisation doit ressembler. »