Aux commandes du channel mondial du Data Center Group de Lenovo depuis un peu moins de 18 mois, Nicole Roskill s’en va. C’est ce que rapporte CRN qui a reçu confirmation de l’information par le constructeur chinois. Ce dernier annonce que les fonctions de Nicole Rsokill sont désormais dévolues à José Luis Fernandez (photo), l’actuel président et directeur général du groupe Data Center pour l’Amérique latine et les Caraïbes, qui conserve son poste. Il a rejoint Lenovo en février 2018, environ un an avant le recrutement de Nicole Roskill.

José Luis Fernandez a une longue expérience de la direction en ventes acquise auprès d’entreprises comme Hewlett Packard, Cisco, Arista ou encore NCR.

Lors de la présentation de ses résultats en mai dernier, Lenovo a indiqué que les revenus de son Data Center Group avaient reculé de 3% en année glissante pour s’établir à 1,2 milliard de dollars. Une baisse imputée à l’activité hyperscale, impactée par la pandémie de Covid-19 et par la baisse des prix des SSD notamment. Le vice-président exécutif et président du Data Center Group, Kirk Skaugen, avait alors assuré que les revenus de son groupe bénéficiaient à nouveau d’un « bon vent arrière ».