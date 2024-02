Le conseil d’administration de l’équipementier réseaux californien nomme Charles Prober au poste de PDG de la société. Ce dernier succède au co-fondateur Patrick Lo, qui assurera la transition de direction jusqu’à cet été, après 30 ans chez Netgear, dont 22 à la tête de la société.

Charles Prober a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur IT. Auparavant, il était président de Life360, une société de services de géolocalisation. Il a également été PDG de Tile, la concurrente d’AirTag rachetée par Life360 en 2022, mais aussi directeur de l’exploitation de GoPro et vice-président de l’édition numérique d’Electronic Arts. Avant cela, il était consultant B2B chez McKinsey. Au début de sa carrière, il a également travaillé en tant qu’avocat d’affaires.

L’action de Netgear a baissé de 30% en un an. Au cours de son dernier trimestre fiscal, la société a déclaré un revenu net de 197,8 millions de dollars, soit 20,7% de moins en un an. Elle a également déclaré une perte nette de 84,8 millions de dollars au dernier trimestre.