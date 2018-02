NEC Display Solutions a annoncé l’acquisition de S[quadrat], fournisseur de solutions LED, afin d’élargir son portefeuille de technologies d’affichage pour y inclure des systèmes LED d’intérieur et d’extérieur complets, conçus et fabriqués en Allemagne.

Cette acquisition de S[quadrat], qui opère dans le secteur de l’audiovisuel depuis plus de 30 ans, renforce le leadership mondial de NEC sur le marché des solutions visuelles, tout en étayant son approche plus axée sur le conseil reposant sur une connaissance approfondie des problèmes des clients et des opportunités sectorielles. Cette nouvelle acquisition permettra à NEC d’intégrer et de développer ses solutions LED, et de continuer à développer ses services professionnels ainsi que ses capacités en matière de support. En proposant un ensemble d’offres de services complets avec ses technologies d’affichage haut de gamme, NEC offre à ses clients des services de visualisation de bout en bout.