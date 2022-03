Nation Data Center (NDC) va lancer la construction du « Roah Data Center », son nouveau data center régional « souverain, local et éco-responsable » dédié au bassin rennais. Le début des travaux est prévu en septembre pour une ouverture à l’automne 2023. Le bâtiment d’une surface d’environ 3000m2 sera construit dans la zone d’activité de Noyal-sur-Vilaine (35) au sud de Rennes. Il pourra accueillir à termes 600 baies informatiques et 25 000 serveurs physiques destinés à l’hébergement des acteurs locaux publics ou privés.

NDC, dont le siège à Paris, est une filiale de l’opérateur immobilier Bakjy basé à Nice. Le groupe se positionne sur le marché des data centers de proximité (moins de 3000m2), avec l’objectif de créer à l’échelon national un réseau de franchise de data centers souverain et éco-responsable. Un premier projet a vu le jour l’an dernier avec le Thésée Datacenter dans les Yvelines (78) et d’autres sont à l‘étude à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille et Rouen.

Le choix d’implanter un nouveau data center près de Rennes s’explique en partie par l’importance de son secteur cyber. Plus d’une centaine d’entreprises dédiées à la cybersécurité ou cyberdéfense y sont implantées, ainsi que 550 experts de la DGA. S’appuyant sur cet écosystème, le Roah Data Center proposera une salle de simulation de cyber attaques et mettra en œuvre des équipements au service des entreprises du secteur.

Le site offrira des services de centre d’hébergement de colocation neutre. Il ne pratiquera pas d’infogérance ou d’offre de service cloud, l’assurance selon NDC de travailler avec les ESN sans risque de conflit d’intérêt.

Roah Data Center promet enfin à ses futurs clients au moins 30% d’économie d’énergie. Le bâtiment utilisera une technique de refroidissement à partir de l’air extérieur (freecooling indirect avec adiabatique), qui permet de se passer de groupes froids hors des périodes de chaleur exceptionnelle.

« L’accueil bienveillant et sincère réservé par les collectivités territoriales nous conforte dans notre rôle d’infrastructure au service de l’intérêt général. Notre démarche d’éco-responsabilité répond à une très forte demande locale. Le bassin Rennais est une étape très importante pour Nation Data Center dans son engagement pour l’autonomie numérique au service de la France », commente dans un communiqué Okan TUREDI, le président de Nation Data Center.