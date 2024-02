L’angevin Nameshield rachète l’ESN montpelliéraine Merox, spécialisée dans la sécurisation des mails et des noms de domaine en mode SaaS.

Fondé à Angers il y a 30 ans, le groupe Nameshield se concentre sur la gestion et la protection des noms de domaines tandis que la société Merox, créée en 2021 par Devensys Cybersécurity, propose une solution basée sur le protocole DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance).

Nameshield possède une filiale à Montréal. Il détient aussi la société Namebay à Monaco et Delink en Allemagne. Le groupe emploie 120 personnes environ et revendique 1.200 clients en France et 200 clients en Allemagne, pour un chiffre d’affaires de 16,5 millions d’euros en 2023. Il compte parmi ses clients des PME et des grands groupes tels que BNP Paribas, TotalEnergies ou L’Oréal. De son côté, Merox revendique 5 salarié·e·s et une clientèle de banques, collectivités locales et spécialistes de la santé.

Avant l’acquisition, les deux entreprises collaboraient déjà depuis près de deux ans.

« Nous misons notamment sur le déploiement commercial de Nameshield à l’international via les revendeurs des solutions Merox, alors que jusqu’à présent, nous vendions 100% en direct », précise Kadija Huebra, la directrice marketing de Nameshield, à La Tribune. « De notre côté, nous allons apporter à Merox du support technique et de la force commerciale. Nous visons un développement à l’export, à commencer par l’Allemagne, où le marché des noms de domaines est cinq fois supérieur au marché français, mais aussi au Canada ».

L’un des trois co-fondateurs de Merox, Joffrey Nurit, reste dans l’entreprise dans le cadre du rachat par Nameshield. Les cinq salarié·e·s de Merox également.

Les deux marques conservent leur identité propre mais des synergies commerciales sont au programme.