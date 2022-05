Microsoft s’apprête à lancer de nouveaux services de sécurité regroupés sous l’offre Microsoft Security Experts. Alors que les attaques s’intensifient et que la disponibilité de professionnels de la cybersécurité manque cruellement, le géant de Redmond dit vouloir aider les organisations à mieux sécuriser leurs activités, se mettre en conformité, gérer les identités et la confidentialité. Avec cette nouvelle offre, elles pourront compter à la fois sur ses technologies, l’expertise de ses équipes de sécurité dédiées, avec l’appui de son vaste réseau de partenaires.

Microsoft Defender Experts for Hunting est un service managé qui sera disponible à partir de l’été 2022. Il vise les clients qui disposent d’un centre opérationnel de sécurité (SOC) mais veulent se faire assister pour rechercher de manière proactive des menaces en s’appuyant sur les données de Microsoft Defender. Il couvre les terminaux, Office 365, les applications cloud et l’identité. Les clients recevront des experts de Microsoft des informations d’alerte contextuelle et des instructions sur les corrections à opérer.

Microsoft Defender Experts for XDR sera proposé à l’automne 2022 pour aider les clients à renforcer les capacités de détection et de réponse étendue de leur SOC. S’appuyant sur Microsoft 365 Defender, le service permettra d’enquêter sur les alertes et d’utiliser l’automatisation et l’expertise humaine pour répondre aux incidents. Les équipes interviendront aux cotés de celles du client.

Microsoft annonce par ailleurs la disponibilité immédiate de Microsoft Security Services for Enterprise. Réservée aux grandes entreprises, cette offre de services plus complets combine la recherche proactive de menaces et renforcement de la gestion opérationnelle dans tous types d’environnements cloud et sur toutes les plateformes.

Le groupe annonce pour finir des investissements accrus de plusieurs millions de dollars en direction de son écosystème de partenaires XDR. Ils permettront notamment d’enrichir les API pour se connecter aux données de Microsoft sur les menaces.

Microsoft a déclaré en janvier que les revenus de ses activités de cybersécurité avaient progressé de 40% sur un an pour atteindre 15 milliards de dollars. Il se targue notamment d’avoir bloqué l’an dernier près de 10 milliards de menaces de logiciels malveillant et plus de 35 milliards de tentatives de hameçonnages ou emails frauduleux. Reste maintenant à convaincre les entreprises qu’il est le partenaire idéal pour se protéger des cyberattaques.