Disponible au second semestre, Office 2019 sera réservé exclusivement aux utilisateurs de Windows 10 et de Windoows Server.

Pour profiter des nouveautés de la suite (nouvelles fonctionnalités d’encrage, nouvelles formules de calcul et nouveaux graphiques Excel, animation visuelle pour PowerPoint…) il faudra donc migrer. Un moyen de plus pour bouter dehors Windows 7, toujours très populaire, et le très résistant Windows XP ? Ceux qui ont déjà basculé vers Windows 8.1 n’auront pas plus de chance. Ils devront opter pour Office 365. Ce qui est peut-être le meilleur choix car si le support standard sera toujours de 5 ans pour Office 2019, le support étendu sera quant à lui ramené à deux ans. Le support produit est le tourment suprême pour Microsoft qui essaye le plus possible de s’y soustraire.

Du côté de Windows 10, un tabou risque de disparaître : le mot de passe. Il se dit en effet que la prochaine version de Windows 10 – Spring Creator Update – qui arrivera au printemps comme son nom le laisse entendre – bénéficiera d’une authentification double. La première de ces authentifications se fera via le smartphone au travers de Microsoft Authenticator (disponible sous Android et iOS). Il ressortira un code émis par la plateforme Azure qu’il faudra entrer dans Windows. Ensuite, l’utilisateur aura le choix entre un entre l’authentification par code pin traditionnel, la lecture d’empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Dans un premier temps, cette nouveauté ne concernera que Windows 10 S, mais devrait ensuite être étendue aux autres versions.