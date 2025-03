Annoncées en novembre dernier, les augmentations des tarifs de licences Power BI s’appliqueront à partir du 1er avril 2025. Le prix de Power BI Pro augmentera de 40%, passant de 10 à 14 dollars par utilisateur et par mois pour un engagement annuel et une facturation annuelle. Le prix de Power BI Premium per user augmentera de 20%, passant de 20 dollars par utilisateur et par mois à 24 dollars par utilisateur et par mois sur ce même modèle de facturation.

Microsoft rappelle qu’il s’agit de la première hausse des tarifs de licences depuis la création de Power BI en 2015. L’éditeur la justifie par l’importante des mises à jour qui ont été apportées.

Mais des analystes suggèrent que Microsoft chercherait surtout à pousser ses clients à évoluer vers des offres plus complètes et plus onéreuses. En effet, Power BI Pro est inclus dans Microsoft 365 E5 facturé 57,70€ HT par utilisateur et par mois alors qu’il ne l’est pas dans Microsoft 365 E3 facturé à 35,70 € HT. La hausse de prix rend forcément la version E5 plus attrayante.

L’éditeur chercherait aussi à faire migrer ses clients avancés vers Microsoft Fabric, sa plateforme analytique conçue pour unifier toutes les étapes du cycle de vie des données. Avec un atout notamment en matière d’IA. Copilot est disponible depuis l’an dernier et activé par défaut dans Fabric pour les charges de travail Power BI.

Microsoft cherche donc à en proposer plus, au détriment des prix bas qui ont contribué à faire de Power BI l’outil analytique dominant du marché. D’autant que cette augmentation va de pair avec la hausse de prix de 5% sur l’engagement annuel avec paiement mensuel. Cette dernière concerne toutes les nouvelles souscriptions et renouvellements après le 1er avril 2025.