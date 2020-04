La pandémie de coronavirus ne semblant pas prête de s’arrêter, de plus en plus de grand-messe rassemblant le monde IT sont reportées, annulées ou transformées en événements numériques. C’est ce dernier choix que vient de faire Microsoft pour sa conférence Ignite 2020 qui se déroulera aux mêmes dates mais en ligne.

« La sécurité de notre communauté est une priorité absolue. À la lumière des problèmes de santé mondiaux dus à COVID-19, nous organiserons notre conférence annuelle Microsoft Ignite en tant qu’expérience numérique, au lieu d’un événement en présentiel. Nous sommes impatients de rassembler notre communauté pour découvrir des moyens innovants de créer des solutions, de migrer et de gérer votre infrastructure et de vous connecter avec des experts Microsoft et d’autres professionnels de la technologie du monde entier. Restez à l’écoute pour plus de détails à venir », écrit la firme de Redmond sur son blog consacré à l’événement.

A plus forte raison, la conférence des développeurs Microsoft Build 2020 suit le même processus et se déroulera aux dates prévues, c’est-à-dire du 19 au 21 mai, mais en ligne uniquement (elle est déjà diffusée sur le web depuis un certain temps).

Quant à la conférence Inspire 2020 Face to Face Worldwide dédiée aux partenaires planifiée du 19 au 23 juillet à Las Vegas, elle est tout simplement annulée.

Hier, certains confrères ont laissé entendre que tous les grands événements prévus en 2021 par l’éditeur suivraient la même voie. Toutefois ne permet pour le moment d’accréditer cette information publiée un… 1erer avril. Mais sait-on jamais.