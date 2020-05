Le 4 mai 2020, Microsoft a introduit de nouvelles promotions pour Office 365 E1 et Microsoft 365 Business Basic pour aider vos clients à collaborer et à communiquer encore plus efficacement en télétravail et à travers différentes zones géographiques.

Cette période d’essai gratuite de 6 mois est conçue pour favoriser le maintien et la reprise d’activité des clients en cette période d’incertitude.

Lors de ce webinar, nous vous proposons de revoir ensemble les modalités de cette offre ainsi que les différentes « fonctionnalités » disponibles dans le pack Office 365 E1.

Nous vous présenterons également l’activation très simple de cet essai gratuit via notre plateforme Cloud-iQ et les opportunités commerciales qui s’offrent à vous.

Pour décrypter cette offre consulter notre webinar en ligne !