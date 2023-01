Après avoir investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019, Microsoft serait prêt à décupler sa mise. La semaine dernière, le Wall Street Journal rapportait que de nouveaux fonds souhaitaient investir dans la start-up en intelligence artificielle, ce qui pourrait faire grimper sa valorisation à 29 milliards de dollars. Toutefois, si l’on en croit de nouvelles indiscrétions du média américain Semafor, Microsoft semble bien être le principal protagoniste des négociations en cours.

Pour son investissement initial, Microsoft avait négocié un statut de partenaire privilégié. Cette fois, il pourrait obtenir bien plus en investissant 10 milliards de dollars. Selon les sources de Semafor, Microsoft obtiendrait en contrepartie 75% des bénéfices de la start-up jusqu’à avoir récupéré sa mise. Surtout au terme de l’opération, il détiendrait 49% de la société tandis que 49% reviendraient aux autres actionnaires et 2% à la société mère à but non lucratif d’OpenAI. Ni Microsoft, ni OpenAI n’ont commenté cette rumeur.

Microsoft semble en tout cas bien décidé à consolider le partenariat qui lui donne déjà un accès prioritaire aux technologies de la start-up. Et à tirer son avantage en les intégrant le premier à ses propres produits. Après un premier succès en exploitant OpenAI Codex dans GithHub Copilot pour assister le travail des développeurs informatiques, il serait prêt à intégrer ChatGTP dans Bing pour défier Google dans le domaine de la recherche web mais aussi à tirer parti des capacités du générateur de langage pour insuffler les innovations de l’IA dans sa suite bureautique 365 et Windows.

Au-delà du risque financier à investir autant dans une start-up dont le modèle financier n’est pas encore établi, Microsoft prend aussi celui de s’engager sur des technologies potentiellement pleine de promesses mais qui dont la maitrise est encore loin d’être acquise. Le prix à payer pour essayer de se placer à l’avant-garde des bouleversements à venir dans le domaine de l’IA.