Office 2010 et Office 2016 pour Mac ont été supprimés de la liste des applications supportées par Microsoft. Ces deux produits vont donc recevoir leurs dernières mises à jour de sécurité. Et comme elle l’a fait par le passé, la firme de Redmond incite ses clients à migrer vers une formule en mode SaaS, Microsoft 365 en l’occurrence.

« Nous ne fournirons plus de support technique, de correctifs de bogues ou de mises à jour de sécurité pour ces produits, et les organisations qui continuent de les utiliser peuvent être confrontées à des risques de sécurité et à des problèmes de conformité accrus au fil du temps », indique sur le blog de l’entreprise Jared Spataro, Vice-président en charge de Microsoft 365. Il informe par ailleurs que les conditions requises pour se connecter aux services Office 365 ont changé. Les clients auront désormais besoin de Microsoft 365 Apps, Office 2019 ou Office 2016 pour se connecter à des services comme Exchange Online et SharePoint Online. « Bien que nous ne prenions aucune mesure active pour empêcher les clients de se connecter aux anciennes versions d’Office de se connecter, ces versions plus anciennes ne seront pas en phase avec les améliorations du service et peuvent présenter des problèmes de performances et / ou de fiabilité au fil du temps », précise-t-il.

Il ajoute que cette décision s’inscrit dans l’engagement de l’éditeur à fournir « des outils et des expériences conçus pour un nouveau monde du travail ».