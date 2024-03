Microsoft lâche à son tour du lest sur les conditions de sortie de ses clients Azure. Son initiative de supprimer les frais de transfert cloud vers d’autres fournisseurs cloud arrive après celles de Google Cloud en janvier dernier et d’AWS la semaine passée. Objectif : se mettre en conformité avec la réglementation européenne, tandis que les régulateurs britanniques et étasuniens scrutent eux aussi les pratiques des géants du cloud.

« L’exemption sur les frais de transfert de données s’aligne également sur le Data Act et elle est accessible à tous les clients Azure dans le monde entier et à partir de n’importe quelle région Azure », précise la firme de Redmond.

Aucun des fournisseurs cloud ayant supprimé les frais de transfert cloud n’a automatisé la procédure à ce jour.