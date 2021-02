À l’issue de son deuxième trimestre fiscal de Microsoft, clos le 31 décembre, Microsoft affichait des revenus toujours très dynamiques, en croissance de 17%, après +12% au premier trimestre et +14% pour l’ensemble de l’exercice 2020.

Une croissance qui profite pleinement à ses partenaires comme l’ont opportunément souligné les responsables du channel Microsoft à l’occasion d’un événement en ligne baptisé « état de l’écosystème des partenaires » qui s’est tenu la semaine dernière et auquel a assisté CRN.

Rappelant que 95% des revenus BtoB de la société sont influencés par les partenaires, le vice-président solutions partenaires, Nick Parker, a expliqué que les partenaires devaient s’attendre à une croissance continue de leurs revenus adossés aux technologies Microsoft dans les prochaines années. Citant des chiffres IDC, il a indiqué que les partenaires avaient ainsi généré 984 milliards de dollars en 2020 grâce à Microsoft et que ce montant atteindrait probablement

1.200 milliards de dollars en 2024. Un chiffre qui équivaut à environ 10,04 dollars de revenus générés par les partenaires pour chaque dollar de chiffre d’affaires réalisé par Microsoft. En 2020, pour chaque dollar de revenu Microsoft, les partenaires n’ont généré que 9,58 dollars et, en 2016, 5,87 dollars.

Les dirigeants de Microsoft ont également révélé que le programme CSP (Cloud Solution Provider) qui fédère les partenaires qui proposent des services cloud à valeur ajoutée s’appuyant sur les technologies Microsoft, comptait désormais 90.000 partenaires accrédités, soit le double d’il y a deux ans (dernière fois que Microsoft avait divulgué ce nombre).

Il y a quelques jours, Gavriella Schuster (photo), vice-présidente de l’organisation One Commercial Partner, avait déclaré à CRN que le revenu moyen généré par les partenaires CSP était en augmentation de plus de 40% sur un an et que sur le dernier trimestre le revenu global des partenaires CSP avait augmenté de 53% par rapport à la même période de l’année précédente.