Tandis que le marché des infrastructures cloud ralentit, Microsoft continue de grappiller du terrain. Selon les derniers chiffres de Synergy, sa part de marché mondiale a grimpé à 23% au quatrième trimestre 2022, contre une moyenne de 21% au cours des quatre trimestres précédents. Microsoft comble ainsi progressivement l’écart avec AWS, bon premier mais dont la part de marché oscille entre 32% et 34% depuis cinq ans. Celle de Microsoft a presque doublé sur la période puisqu’elle s’établissait autour de 13% au début 2018.

Google se renforce aussi légèrement avec une part de marché qui passe de 10% à 11%. Les trois leaders captent 66% du marché mondial contre 63% il y a un an. Leur domination est encore plus prononcée sur le segment du cloud public avec une part de marché cumulée de 73%.

Sur les trois derniers mois de 2022, les entreprises ont dépensé plus de 61 Md$ en services d’infrastructure cloud, soit 10 Md$ de plus qu’il y a un an. Malgré une hausse de 21% la croissance du marché est en net ralentissement. Les principaux facteurs qui l’expliquent sont selon Synergy la taille atteinte par le marché, l’impact du dollar fort, les restrictions sur le marché chinois et le ralentissement de l’économie.

Les fournisseurs ont engrangé 61,6 Md$ de revenus en services d’infrastructures cloud (IaaS, PaaS et services de cloud privé hébergés) au quatrième trimestre. La hausse est de 22% pour les services IaaS et PaaS, qui représentent la majorité du marché.

Les revenus atteignent 227 Md$ sur l’ensemble de l’année 2022. Malgré l’environnement difficile, ils progressent de 47 Md$, soit presqu’autant qu’en 2021 (49 Md$). Ce qui conduit Synergy à conclure « qu’au fur et à mesure que la situation économique s’améliore et que le marché des changes se stabilise, le marché mondial du cloud continuera de croitre fortement au cours des prochaines années ».