Le framework .NET 6 de Microsoft est désormais disponible sous Linux Ubuntu server 22.04. Avec ce partenariat entre l’éditeur de Redmond et l’acteur de l’open source, les utilisateur·rice·s pourront bénéficier de correctifs de sécurité et de nouvelles versions en temps et en heure via une commande apt install dotnet6.

Le communiqué d’annonce précise que « des images de conteneurs optimisées, préconstruites et ultra-petites sont également disponibles dès à présent » et que d’autres capacités seront à suivre.

Microsoft a mis en place un groupe de mainteneurs de distributions pour .NET. Canonical en est membre et contribue ainsi à sécuriser la chaîne d’approvisionnement des logiciels, de la source aux paquets. Le communiqué indique que « plus de 28.000 paquets sont déjà disponibles à ce jour, avec des correctifs de sécurité exclusifs et étendus pour les abonnés à Ubuntu Pro et Ubuntu Advantage, ainsi que pour les utilisateurs de la communauté gratuite ».

Selon Valentin Viennot, responsable produits chez Canonical, « il s’agit d’une amélioration considérable pour nos deux communautés ».

« La collaboration avec Canonical nous a permis d’offrir simultanément une facilité d’utilisation et une sécurité améliorée aux développeurs .NET », ajoute Rich Lander, directeur du programme .NET.