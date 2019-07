Face à la mobilisation de ses partenaires, Microsoft est finalement revenu sur sa décision de supprimer leurs droits d’utilisation internes à la date du 1er juillet 2020. C’est Gavriella Schuster, patronne du channel monde de Microsoft, qui l’a annoncé en personne sur le blog Microsoft Partner dans un post publié vendredi 12 juillet.

Dans ce post, qui s’adresse aux partenaires, elle déclare : « Votre partenariat et votre confiance comptent pour nous. Compte tenu de vos commentaires, nous avons pris la décision d’annuler toutes les modifications planifiées concernant les droits d’utilisation internes et les délais de compétences annoncés plus tôt ce mois-ci. Cela signifie que vous ne rencontrerez aucun changement important au cours du prochain exercice et que vous ne serez pas soumis à une réduction des licences IUR ni à une augmentation des coûts liés à ces licences en juillet prochain, comme annoncé précédemment. »

De fait, les partenaires avaient très mal réagi aux différentes mesures annoncées par cette même Gavriella Schuster il y a un peu plus d’une semaine qui, outre la suppression des droits d’utilisation internes à partir du 1er juillet 2020, avait également programmé pour le 1er août la fin du crédit d’incidents actuellement inclus dans les compétences silver et gold et dans l’Action Pack pour les licences de produits s’installant sur site, et pour le 1er octobre la fin des licences gratuites sur les produits n’ayant pas de rapport direct avec la compétence obtenue (cela concernait notamment les licences Office 365, fournies quelles que soient les compétences).

Une pétition lancée sur Change.org baptisée « Disapprove Microsoft Partner Network Changes » avait réuni plus de 6.500 signatures en 8 jours et les réactions indignées s’étaient multipliées dans la presse (voir notre article à ce sujet) et sur les réseaux sociaux.