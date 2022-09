Microsoft lance une remise de 16,7% aux Etats-Unis pour les nouvelles PME clientes de Microsoft 365 qui passent par la « nouvelle expérience de commerce » (NCE) et veulent un abonnement mensuel. Ce rabais est valable jusqu’au 30 juin prochain.

Les produits concernés sont Microsoft 365 (Business Basic, Business Standard, Business Premium et Apps for Business), Microsoft Teams Essentials et Microsoft Defender for Business, selon l’annonce du géant logiciel de Redmond.

En revanche, Microsoft n’a toujours pas réglé l’un des principaux problèmes de la NCE pour les partenaires : l’absence de portabilité des clients. L’augmentation de 20% sur les engagements mensuels pénalise les clients dont les activités sont saisonnières et qui veulent changer leur nombre de licences d’un mois à l’autre.

Lorsque les clients achètent un engagement annuel, il n’est pas prévu qu’ils puissent changer simplement de fournisseur de services gérés (MSP) avant la fin du contrat. Les partenaires peuvent se retrouver obligés de payer le restant du contrat si le client fait faillite ou a besoin de moins de licences.

Rappelons qu’en juillet dernier, Microsoft a fini par abandonner sa politique de transfert à marche forcée des abonnements existants vers la NCE.

Le mois prochain, le géant de Redmond lancera officiellement ses scores de capacité de partenaire, une initiative loin de faire l’unanimité au sein de l’écosystème channel.