Une nouvelle grille tarifaire entrera en vigueur le 1er mars prochain pour les offres Microsoft 365 professionnelles, « la première mise à jour substantielle des tarifs depuis le lancement d’Office 365 il y a dix ans » annonce la firme de Redmond sur son blog consacré au produit.

Microsoft 365 Business Basic passera ainsi de 5 dollars à 6 dollars par utilisateur, Microsoft 365 Business Premium de 20 dollars à 22 dollars, Office 365 E1 de 8 dollars à 10 dollars, Office 365 E3 de 20 $dollars à 23 dollars, Office 365 E5 de 35 dollars à 38 dollars et Microsoft 365 E3 de 32 dollars à 36 dollars. Ces augmentations s’appliqueront dans le monde entier avec des ajustements au marché local pour certaines régions fait savoir Microsoft qui précise qu’il n’y a pour le moment aucun changement prévu concernant les prix des produits éducatifs et grand public.

Selon l’éditeur ces augmentations de prix reflètent la valeur accrue apportée aux produits par les innovations ajoutées au cours de la dernière décennie. « Depuis l’introduction de Microsoft 365, nous avons ajouté 24 applications aux suites—Microsoft Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive, Yammer et Whiteboard—et avons publié plus de 1.400 nouvelles fonctionnalités et capacités dans trois domaines clés (communications et collaboration, sécurité et conformité, et IA et automatisation) », insiste-t-il. Il annonce par ailleurs Microsoft que les réunions Teams dans ses suites professionnelles bénéficieront au cours des prochains mois de capacités de connexion illimitées.