Le Microsoft Partner Center a droit à son tour à son assistant IA. Microsoft mise sur ce nouvel assistant d’IA générative pour améliorer l’expérience partenaire avec une assistance immédiate et personnalisée. L’assistant IA n’est disponible pour le moment qu’en version préliminaire et en anglais mais l’éditeur prévoit d’ajouter d’autres langues d’ici la fin de l’année.

L’assistant construit ses réponses en se basant sur la documentation produit Microsoft, les guides du programme partenaire et les données propres à chaque partenaire. Il propose en outre des informations contextuelles en fonction des différents espaces de travail sur le portail (Facturation, Clients, Avantages, Tarification…). Des modèles d’invites sont suggérés pour explorer leurs fonctionnalités.

Dans l’espace Facturation par exemple, l’assistant peut fournir des détails sur les estimations et tendances d’utilisation du crédit Azure d’un client et répondre à des questions telles que « quels sont les clients qui ont les dépenses les plus élevées ce mois-ci ? » ou « Montrez-moi les clients qui sont près de dépenser 80% de leurs budgets ».

L’assistant pourra encore détailler les primes incitatives, expliquer les critères requis des programmes et diagnostiquer comment le partenaire peut améliorer ses scores.

Microsoft espère que son assistant d’IA sera en mesure de répondre à une grande partie des questions quotidiennes des partenaires. En cas de réponse insatisfaisante, ces derniers pourront à tout moment utiliser l’option Contacter le support et démarrer un ticket d’assistance. L’assistant IA se chargera alors de rédiger un résumé du problème et de partager la conversation avec l’agent de support.