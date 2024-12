Le développement des centres de données pour l’IA se heurte à des limites en matière de consommation électrique et d’eau. Pour s’attaquer à ce second défi, Microsoft annonce l’adoption d’une nouvelle conception sans évaporation d’eau pour ses prochains centres de données.

« Ces nouvelles technologies de refroidissement liquide recyclent l’eau en boucle fermée. Une fois le système rempli pendant la construction, il fera continuellement circuler de l’eau entre les serveurs et les refroidisseurs pour dissiper la chaleur sans nécessiter d’approvisionnement en eau fraîche », explique dans article de blog, Steve Solomon, vice-président de l’ingénierie de l’infrastructure du centre de données chez Microsoft.

Dans son dernier rapport sur le développement durable, Microsoft a déclaré une consommation de plus de 125 millions de litres d’eau par an et par centre de données. Le WUE, un indicateur un indicateur qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’eau, était en moyenne de 0,30 L/kWh sur le dernier exercice. Microsoft espère le faire passer à près de zéro dans les centres de données de nouvelle conception.

Le point faible de cette approche est qu’elle augmente la consommation d’énergie par rapport à une conception par évaporation d’eau. Microsoft déclare travailler sur d’autres innovations pour fournir un « refroidissement plus ciblé » et réduire la consommation d’énergie.

Le système en boucle fermée sera d’abord testé en 2026 dans les centres de données de Microsoft en construction à Phoenix, en Arizona, et à Mount Pleasant, dans le Wisconsin. Ces sites entreront en opération en 2027.