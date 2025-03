Metsys s’associe au spécialiste de la sécurité des e-mails et de la collaboration Mimecast pour lancer sa nouvelle offre de services managés. L’intégrateur spécialisé à l’origine dans les solutions Microsoft accélère depuis plusieurs années sur la cybersécurité. Mimecast, qui existe depuis plus de 20 ans mais n’a ouvert un bureau en France qu’en 2023, mise sur les fournisseurs de services gérés pour accélérer l’adoption de ses solutions.

En devenant l’un des premiers partenaires MSSP français de Mimecast, Metsys se positionne comme un acteur de confiance pour accompagner les organisations dans la gestion des risques liés à la messagerie électronique. Cette dernière reste trop souvent un maillon faible en matière de cybersécurité bien qu’un des principaux vecteurs d’attaque.

Pour simplifier la prise en main de sa plateforme et l’adapter aux besoins de ses clients, Mimecast la décline en deux offres. Cloud Integrated est une solution légère axée sur la protection des environnements M365 tandis que Cloud Gateway apporte une protection complète pour les messageries et outils de collaboration tels que Teams, Slack, OneDrive et GSuite, offrant une grande granularité dans les configurations.

Metsys propose autour de ces deux architectures une gamme complète de services managés allant de la surveillance proactive des environnements de communication au support expert, jusqu’aux actions de formation et de sensibilisation des employés.

« Avec cette nouvelle offre, nous réaffirmons notre engagement à accompagner les entreprises dans leurs défis de cybersécurité en leur proposant des solutions à la fois performantes et adaptées à leurs besoins spécifiques. Cette collaboration nous permet de faire un véritable bond en avant dans notre stratégie de protection des environnements numériques », commente dans un communiqué, Laurent Cayatte, président et fondateur de Metsys.