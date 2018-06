Country Manager France de Commvault depuis juillet 2016, Matthieu Brignone, 52 ans, a rejoint Pure Storage en avril dernier en tant que responsable EMEA des ventes channel. A l’occasion de la conférence Pure Accelerate qui s’est déroulée le mois dernier, le spécialiste des baies de stockage 100% flash a annoncé une refonte complète de son programme partenaires que Matthieu Brignone devra mettre en place sur sa zone. Il dispose pour cela d’une solide expérience. En effet, ce diplômé de l’université de Rouen en économie et informatique s’est notamment occupé des partenaires de la zone EMEA chez Symantec, Entrust, Trend Micro et Quest Software. Il a également occupé des postes à responsabilité chez Novell, Cisco, HP et Wasatis, spécialiste de la vidéosurveillance résidentielle qu’il a co-fondé et dirigé pendant un peu plus de trois ans.