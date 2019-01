Le shutdown qui paralyse l’administration américaine depuis bientôt un mois a des effets inattendus. Mark Hurd n’a ainsi pas pu se rendre à la conférence Oracle OpenWorld qui s’est déroulée les 16 et 17 janvier à Londres rapporte TheRegister. Le co-CEO d’Oracle n’a en effet pas réussi à se faire délivrer un passeport. « Je voyageais pour aller à Londres et je n’avais pas mon passeport », a-t-il avoué, de retour en Californie. « Généralement, ce n’est pas un problème, car vous pouvez vous rendre n’importe où aux États-Unis et obtenir un passeport pour pouvoir voyager. Mais nous avons ici cette chose que l’on appelle shutdown. Il en ressort que le processus (de délivrance du passeport) est shutdown et que je ne pouvais pas passer à travers. »

Selon nos confrères, sans le vouloir il a ainsi évité la morosité pré-Brexit qui règne au Royaume-Uni, morosité à laquelle la conférence d’Oracle n’a pas échappé. Un des orateurs de cette conférence, l’ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies et ex-administrateur du programme des Nations Unies pour le développement, Lord Mark Malloch-Brown, a apporté son écot à la mélancolie ambiante, en expliquant comment le secteur technologique serait touché par les perturbations politiques actuelles dans le monde. Après avoir donné son avis sur Donald Trump et d’autres dirigeants comme Vladimir Poutine et Recep Erdoğan qu’il a décrit comme une « galerie de voyous », il a évoqué les cyberattaques qualifiées de « terrorisme électronique moderne ». « Nous entrons dans un monde où le problème de la cybersécurité va commencer à ralentir mais aussi à se compliquer, mettant de nouvelles barrières en travers du progrès technologique », a-t-il déclaré. Il a également critiqué les grands acteurs des réseaux sociaux. « On estimait, il y a quelques années à peine, que les entreprises de médias sociaux étaient de meilleurs dépositaires des données personnelles d’un individu comparé au gouvernement. Très rapidement, cela s’est inversé et l’image de Big Brother de ces entreprises s’est installée. Cela entraîne de nombreuses décisions politiques, en particulier en Europe, de manière à imposer de nouvelles contraintes à votre secteur », a-t-il ajouté.